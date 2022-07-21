Araştırma: Aşırı sosyal medya kullanımı bir dizi cinsel soruna yol açıyor

İsteksizlik, tatminsizlik, orgazm ve ereksiyon güçlüğü… Bilimsel araştırma sosyal medya ve akıllı telefonların cinsel hayat üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koydu.

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The Journal of Sexual Medicine’de yayınlanan araştırma, aşırı sosyal medya kullanımının hem kadınlarda hem de erkeklerde bir dizi cinsel işlev bozukluğuna yol açtığını gösterdi.

Ispa – Instituto Universitário William James Araştırma Merkezi’ndeki bir grup bilim insanının yürüttüğü araştırmanın lideri Rui Miguel Costa, ‘sosyal medya-cinsellik bozukluk’ ilişkisinin çok az araştırıldığını söylüyor: “Sosyal medya kullanımının bağımlılık yaratabileceği konusunda farkındalık artıyor. Aynı şekilde sosyal medya kullanınımın ruh halini olumsuz etkilediği de biliniyor. Ancak cinsel işlev bozukluklarına yol açıp açmadığına bugüne kadar çok az bakılmış. Araştırmaya bu eksikliği hissettiğim için başladım.”

Araştırmacılar, 946 kadın ve 235 erkekten, sorunlu akıllı telefon kullanımıyla ve yaşadıkları cinsel sorunlarla ilgili veri topladı. Benzer şekilde, 536 kadın ve 194 erkeğe, sosyal medya kullanımları ve cinsel işlev bozukluklarıyla ilgili sorular sorup bilgileri derlediler. Katılımcıların tümü, geçen bir ay içinde cinsel olarak aktifti.

Hem isteği hem tatmini azaltıyor

Sorulardan bazıları şöyleydi: ‘Sosyal paylaşım sitelerinde daha fazla vakit geçirmek için ev işlerini ihmal ediyor musunuz?’ ‘Hayatınızdaki kişiler sosyal medyada çok zaman geçirdiğinizden şikayet ediyor mu?’ ‘Sosyal ağ sitelerinde kalmanız nedeniyle iş performansınız veya üretkenliğiniz düşüyor mu?‘

Verileri analiz ettiklerinde sosyal ağ sitelerinin sorunlu kullanımının, cinsel soruna yol açtığı ve cinsel işlevlerdeki düşüşe yol açtığı sonucuna vardılar.

Kadınlar arasında, sosyal ağ sitelerinin fazla kullanımı, daha düşük cinsel uyarılma, vajinal kuruluk, orgazm olma güçlükleri, cinsel tatminsizlik, cinsel ilişki ağrısı ve bir dizi başka cinsel sıkıntıyla ilişkilendirildi. Erkeklerindeyse ereksiyon güçlüğü, daha düşük istek, cinsel ilişkiden memnuniyetsizlik, genel cinsel tatminsizlik ve orgazm olmada zorluğa rastlandı. Sorunlu akıllı telefon kullanımı da cinsel sorunlar ve düşük cinsel işlevsellikle ilişkilendirildi.

Sınır koymak işe yarıyor

Bu sorunlar çoğunlukla, kişiler sosyal medya ve akıllı telefon kullanımını sınırlandırdıktan sonra ortadan kalktı.

Rui Miguel Costa, PsyPost’a verdiği röportajda, konuyla ilgili daha çok araştırmaya ihtiyaç olduğunu söylüyor: “Cinsel işlev bozukluğunun sosyal ağ sitelerinin sorunlu kullanımına karşı savunmasızlığı artırması da mümkün. Bu yüzden nedensel çıkarımlar konusunda dikkatli olmamız gerekiyor.”