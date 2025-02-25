Araştırma: Alzheimer erken evrede tespit edilebilir

Yeni bir araştırmaya göre Alzheimer hastalığının erken evreleri bireylerin nefes alma şekli ve beyin aktivitelerindeki bozulmalarla tespit edilebilir.

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Britanya ve Slovenya’dan bilim insanları 19 Alzheimer hastasıyla, 20 sağlıklı bireyin beyin oksijenasyonu, kalp atış hızı, beyin dalgaları ve solunum çabalarını karşılaştırdı.

Araştırmada Alzheimer hastalarının beynin kan damarlarındaki oksijen seviyelerinin dalgalandığını ve beyin aktivitesinin bozulduğunu gözlemledi. Ayrıca Alzheimer hastalarının diğer bireylere kıyasla daha yüksek bir solunum hızına sahip olduğu ortaya çıktı.

Ljubljana Üniversitesi’nden nörolog Bernard Meglic göreyse Alzheimer beynin damar sistemindeki bozulmalar nedeniyle ortaya çıkıyor.

TRT Haber’nin aktardığına göre Meglic bozulmanın beynin oksijen akışını ve toksik maddelerin temizlenmesini etkileyerek hastalığın gelişimine yol açtığını söyledi.

Lancaster Üniversitesi’nden biyofizikçi Aneta Stefanovska’ya göre devrim niteliğindeki ‘keşif’ Azheimer’ın tedavisine olanak tanıyabilir.