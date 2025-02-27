Araştırma: 74 milyon insanın palyatif bakıma ihtiyacı var

Yeni bir araştırmaya göre yaklaşık 74 milyon insanın palyatif bakıma ihtiyacı var.

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Bazı hastalar, hayat boyu veya hayatlarının öngörebilir bir kısmında ağır bir hastalıkla yaşamak, bu süre boyunca düzenli bakım hizmeti almak zorunda. Bu hastalara palyatif hastalar deniyor.

Yaşamlarının son dönemine gelmiş hastaların yoğun bakımlarda yatırılmaması, palyatif bakımın yanı sıra evde bakım hizmetlerinin niteliğinin artırılmasıyla sağlanabilir.

The Lancet Global Health dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, palyatif bakıma ihtiyaç duyan insan sayısı son otuz yılda yüzde 74 artarak 2021’de 73,5 milyona ulaştı.

Bu kişilerin yüzde 80’i, palyatif bakım ihtiyacının 1990’dan bu yana yüzde 83 arttığı düşük gelirli ülkelerde yaşıyor. Fakat bu süre zarfında yüksek gelirli ülkelerde de talep yüzde 46 oranında artış gösterdi.

Euronews’ün aktardığına göre Britanya’daki University College London’da Marie Curie Palyatif Bakım Araştırma Departmanı’nı yöneten Dr. Libby Sallnow, “Yaşam beklentisi artıyor, ancak sağlıklı yaşam beklentisi buna ayak uyduramıyor” dedi.

Geçen yıl Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Avrupa ofisi bölgede her yıl palyatif bakıma ihtiyaç duyan ve hayatını kaybeden 4,4 milyon kişiye ilişkin alarm verdi. Bu sayının önümüzdeki yıllarda artması bekleniyor.

Avrupa Palyatif Bakım Birliği, ülkelerin her 100 bin kişiye iki uzman palyatif servis bulundurmasını tavsiye ediyor.