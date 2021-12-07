Arakanlı Müslümanlardan Facebook’a 150 milyar dolarlık dava

ABD ve Britanya’da yaşayan Arakanlı Müslümanlar (Rohingyalar) sosyal medya platformu Facebook’a, kendilerine yönelik nefret söyleminin yayılmasına izin verdiği gerekçesiyle 150 milyar dolarlık tazminat davası açtı.

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2017’de başlatılan askeri operasyonlarda, Myanmar’ın Arakan eyaletinde yaşayan 10 bine yakın Müslüman öldürülmüş, yüz binlercesi de göçe zorlanmıştı.

ABD ve Britanya’da yaşayan onlarca Arakanlı, Facebook’taki bazı platform ve grupların kendilerine yönelik şiddeti körüklediğini savunuyor.

BBC’nin haberine göre şirketin ismini ‘Meta’ olarak değiştiren Facebook açıklama yapmadı.

Britanya’daki Arakanlı Müslümanları temsil eden bir hukuk bürosunun sosyal medya platformuna yolladığı mektupta, Rohingyalara karşı şiddeti körükleyecek nitelikte paylaşım ve hesapları silmediği, medya ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısına rağmen ‘zamanında müdahale etmediği’, Myanmar’daki siyasi durumu bilen ‘teyitçi’lerden destek almadığı vurgulandı.

ABD’de ise San Francisco kentindeki mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, sosyal medya platformunun ‘Rohingyaların canı karşılığında ticari çıkar güttüğü’ belirtildi.

Myanmar’da 20 milyonu aşkın kişi Facebook kullanıyor. Ülkede çoğunluk için sosyal medya haber paylaşmanın tek yolu. Facebook, 2018’de Rohingyalara yönelik nefret söyleminin ve şiddetin körüklenmesini engellemek için yeterli adımları atmadığını itiraf etmişti.