Aracında patlayıcı bulunan polis, hakim karşısına çıktı: Savunma yapmak istemiyorum

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde aracında 52 kilo 500 gram patlayıcı bulunan polis memuru A.K. ile olayla ilgisi olduğu gerekçesiyle tutuklanan dört sanığın yargılanmasına başlandı.

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AA’nın haberine göre Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu beş sanıkla bazı avukatlar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Bazı avukatların da salonda hazır bulunduğu duruşmada sanık A.K., savunmasını huzurda yapmak istediğini söyleyerek, “Şu an için savunma yapmak istemiyorum. Tahliye olmak da istemiyorum. Ben adil yargılanarak maddi gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum” dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek, tahliye talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

20 Mart’ta kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı ele geçirilen İstanbul’da görevli polis memuru A.K, 22 Mart’ta tutuklanmıştı.