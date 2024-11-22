Ara bitiyor: Süper Lig’de 13’üncü haftanın programı

Milli maçlar nedeniyle verilen ara bitiyor. Süper Lig’de 13’üncü hafta yarın oynanacak ikas Eyüpspor – Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıklamasına göre Trendyol Süper Lig’de 13’üncü haftanın programı şöyle…
23 Kasım Cumartesi:
- 13.30: ikas Eyüpspor – Çaykur Rizespor
- 16.00: Gaziantep FK – RAMS Başakşehir
- 16.00: Bellona Kayserispor – Fenerbahçe
- 19.00: Sipay Bodrum FK – Galatasaray
24 Kasım Pazar:
- 13.30: Net Global Sivasspor – Kasımpaşa
- 16.00: TÜMOSAN Konyaspor – Atakaş Hatayspor
- 16.00: Reeder Samsunspor – Corendon Alanyaspor
- 19.00: Beşiktaş – Göztepe
25 Kasım Pazartesi:
- 20.00: Trabzonspor – Adana Demirspor
Haftayı bay geçen takım ONVO Antalyaspor.
Süper Lig’de puan durumu şöyle: