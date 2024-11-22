Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ara bitiyor: Süper Lig’de 13’üncü haftanın programı

Milli maçlar nedeniyle verilen ara bitiyor. Süper Lig’de 13’üncü hafta yarın oynanacak ikas Eyüpspor – Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.

Fotoğraf: AA

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıklamasına göre Trendyol Süper Lig’de 13’üncü haftanın programı şöyle…


23 Kasım Cumartesi:

  • 13.30: ikas Eyüpspor – Çaykur Rizespor
  • 16.00: Gaziantep FK – RAMS Başakşehir
  • 16.00: Bellona Kayserispor – Fenerbahçe
  • 19.00: Sipay Bodrum FK – Galatasaray

24 Kasım Pazar:

  • 13.30: Net Global Sivasspor – Kasımpaşa
  • 16.00: TÜMOSAN Konyaspor – Atakaş Hatayspor
  • 16.00: Reeder Samsunspor – Corendon Alanyaspor
  • 19.00: Beşiktaş – Göztepe

25 Kasım Pazartesi:

  • 20.00: Trabzonspor – Adana Demirspor

Haftayı bay geçen takım ONVO Antalyaspor.

Süper Lig’de puan durumu şöyle:

Fotoğraf: TFF

Süper Lig’de bir galibiyete 4,9 milyon lira

Fenerbahçe, Trabzon’a gidiyor: Trendyol Süper Lig’de 12’nci hafta programı

SON HABERLER

Kartla yapılan ödemeler yüzde 78 arttı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla ekimde yapılan ödeme tutarı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artarak 1 trilyon 488 milyar lira oldu.