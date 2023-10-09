Apple’ın Vision Pro’suna rakip geliyor: Quest 3

Mark Zuckerberg’ün CEO’su olduğu Meta, Apple’ın sanal gerçeklik gözlüğü olan Vision Pro’ya rakip olabilecek bir ürün geliştiriyor. Quest 3, geliyor.

Fotoğraf: Apple

ABD’li teknoloji şirketi Apple’ın sanal ve artırılmış gerçeklik alanında yaptığı yenilikler son zamanlarda büyük ilgi çekiyor. Teknoloji şirketleri de bu alandaki açığı görerek yatırımlarını buraya kaydırıyor.

BloombergHT’den Hande Berktan’ın haberine göre Meta, Apple Vision Pro’ya rakip olabilecek bir sanal gerçeklik gözlüğü üretecek. Meta, böylelikle sanal gerçeklik gözlüğü piyasasında sağlam bir yer edinmeyi amaçlıyor.

Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple, hatırlanacağı üzere bu sene Haziran ayında sanal gerçeklik gözlüğünü ‘Apple Worldwide Developers Conference’ etkinliğinde tanıtmıştı. Apple’a göre Vision Pro, dijital ortam ile gerçek dünyayı birleştiriyor.

Fotoğraf: Meta

Meta’nın Quest 3’ü, Vision Pro’nun maliyetinden yüzde 15 daha düşük olması planlanıyor. Meta, bunu kulaklık ve kontrol kolu eklemeden maliyeti düşürerek yapacak. Şirket, AR gözlüğü sadece el ve göz hareketleriyle kontrol etmeyi hedefliyor. VR dünyasına farklı bir giriş yapmak isteyen Meta’nın, geliştireceği AR gözlüğünde Vision Pro’dan ilham alacağı düşünülüyor.