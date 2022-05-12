Apple zirvedeki yerini kaybetti

Apple dünyanın en değerli şirketi unvanını kaybetti.

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Bu unvanın yeni sahibi Suudi Arabistan’daki petrol şirketi Aramco.

BBC’nin aktardığına göre yatırımcıların daha az riskli gördüğü varlıklara yönelerek teknoloji şirketlerindeki hisselerini satmaları etkili oldu.

Apple’ın hisseleri çarşamba günü piyasa kapanırken yüzde 5 değer kaybederek şirketin borsa piyasa değeri 2,37 trilyon dolara düştü.

Bu da 2,42 trilyon dolar değerindeki Aramco’yu dünyanın en değerli şirketi yaptı. Aramco 2022’den bu yana ilk kez zirvede yer aldı.