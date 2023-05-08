Apple ve Google güç birliği yaptı, ‘AirTag tacizi’ne çözüm arıyor

Apple ve Google, AirTag ve benzeri ürünlerin kötüye kullanımını önlemek için bir yeni standartlar önerdi.

Airtag eşyaları takip etmek için kullanılan bir cihaz. Fotoğraf: Pexels / Lesli Whitecotton

AirTag, anahtar, cüzdan gibi eşyalara yerleştirilip kaybolmaları durumunda kolayca bulunmalarını amaçlayan anahtarlık benzeri küçük bir cihaz. Apple’ın ürün adıyla anılsa da farklı markaların benzer işleve sahip ürünleri var.

Nisan 2011’de piyasaya çıkan ve bugün itibarıyla 709 liraya satılan ürün hayatı kolaylaştırmak için tasarlanmış olsa da bazı güvenlik riskleri de taşıyor.

Apple dava edildi

Geçtiğimiz aylarda ABD’de Lauren Hughes ve Jane Doe adlı iki kadın, ‘AirTag’in tacizcilerin silahı haline geldiğini’ öne sürerek Apple’ı dava etmişti. Hughes, otomobilinin tekerlek yuvasında bulduğu AirTag’in eski sevgilisi tarafından yerleştirildiğini söylemişti. Doe ise görüşmediği eski eşinin, çocuğunun sırt çantasına bir AirTag yerleştirerek hareketlerini takip ettiğini ifade etmişti. ABD’li model Brooks Nader da, Apple’ın AirTag cihazıyla takip edildiğini beş saat sonra fark ettiğini anlatarak kadınları uyarmıştı.

Apple ve Google, AirTag ve benzeri ürünlerin taşıdığı güvenlik riskleriyle mücadele etmek amacıyla endüstri standartlarının düzenlenmesiyle ilgili bir dizi öneride bulundu.

İstenmeyen talip uyarısı

Önerilerin, kullanıcıların ‘İstenmeyen takip tespiti konusunda uyarılmasını’ ve ‘Cihazın nasıl bulunacağı ve devre dışı bırakılacağı konusunda yönergeleri’ içeriyor.

Standartları destekleyen şirketler arasında benzer ürünler üreten, Tile, Chipolo, Eufy Security, Samsung ve Pebblebee gibi şirketler de var.