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Yaramazlara biraz batar!

Apple kullanıcılarına ‘tamir hakkı’ verecek

Apple önümüzdeki yıldan itibaren kullanıcıları için telefon ve bilgisayar yedek parçaları satışa sunarak tamir hakkı tanıyacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Bozulan telefon ve bilgisayarlarını yetkili servislerde veya Apple mağazalarında, pahalı fiyatlarla tamir ettirmek zorunda kalan tüketiciler yıllardır tamir hakkı talep ediyordu.


Şirket Apple ürünleri için yedek parçaları gelecek yılın başlarından itibaren satışa sunacağı yeni programı ‘self servis tamir’de internet sitesi üzerinden yayınlayacağı tamir kılavuzlarıyla kullanıcılara cihazlarını tamir etme hakkı tanıyacak.

ABD’de başlayacak uygulama 2022 yılı içinde diğer ülkelere de yayılacak.

Ekran, pil, kamera modülü gibi parçaların dahil edileceği uygulamada 200’e yakın ürünün olması planlanıyor. İlk etapta iPhone 12 ve 13’ün dahil olacağı programa ardından bilgisayarlar için M1 çip eklenecek.

Şirket, yedek parça fiyatlarını program başladığında açıklayacak ancak fiyatların bağımsız tamir hizmeti veren servislerden alınan ücret kadar olacağı belirtildi.

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