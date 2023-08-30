Apple, iPhone 15’i tanıtacak: Özellikleri belli oldu

Apple, 12 Eylül’de düzenleyeceği etkinlik kapsamında iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, Apple Watch 9 Serisini ve yeni donanımsal özelliklerini tanıtacak.

Apple’ın ilk 3 nanometrelik çipi olan Bionic A17’nin iPhone 15 Pro ve Pro Max’te yer almasını bekleniyor. Bu çiplerin, mevcut çiplerden daha fazla enerji verimli olması ve bunun da pil ömründe önemli kazanımlar sağlaması bekleniyor.

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iPhone 15 serisi için Apple tarih verdi. Apple’ın duyurduğuna göre iPhone 15 serisi ve diğer ürünlerin tanıtımının yapılacağı ‘Wonderlust‘ etkinliği 12 Eylül Salı günü Türkiye saatiyle 20:00’da gerçekleştirilecek. Etkinlik geçen yıl olduğu Apple Park kampüsünde yer alan Steve Jobs Theater’da düzenlenecek.

Söz konusu etkinlikte sadece iPhone 15’ler olmayacak, başka duyurular da yapılacak. Örneğin etkinlikte Apple Watch Series 9 akıllı saatler tanıtılacak, buna ek olarak Apple Watch Ultra 2 akıllı saat modeli de tanıtılacak.

iPhone 15’in özellikleri

Apple’ın, ilk kez iPhone’da şarj standardını değiştirmesi bekleniyor. Çünkü AB kurallarına uyma zorunluluğu olan şirket, iPhone 15 serisi ile Type-C şarj standardına geçiş yapacak.

Apple’ın ilk 3 nanometrelik çipi olan Bionic A17’nin iPhone 15 Pro ve Pro Max’te yer almasını bekleniyor. Raporlar, A16 Bionic’te yaklaşık 16 milyar olan transistör sayısının A17 Bionic’in 18 milyar ila 24 milyar transistöre sahip olabileceğini öne sürüyor.

TSMC, bu yonga setlerinin mevcut nesil yonga setlerinden yüzde 35 daha fazla enerji verimli olacağını ve bunun da pil ömründe önemli kazanımlar sağlayabileceğini iddia ediyor. Yani hem verimlilik hem de performans açısından daha güçlü bir çip karşımıza çıkacak.

iPhone 15 Pro ve Pro Max’in sahip olacağı tüm yeni özellikler ve yükseltilmiş 3 nanometre çipin maliyeti göz önüne alındığında, bu cihazların taban fiyatlarının artması bekleniyor.