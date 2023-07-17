2007 model iPhone satıldı: Gerçek fiyatının 400 kat üzerinde

Amerikan teknoloji şirketi Apple’ın ilk nesil akıllı telefonu iPhone, açık artırmada gerçek fiyatının 400 kat üzerinde 190 bin dolara (yaklaşık beş milyon Türk lirası) satıldı.

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Genellikle iPhone’lar mağazadan çıkar çıkmaz değer kaybeder ancak ABD’deki bir müzayedede görüldüğü gibi ilk sürüm, açılmamış 4 GB’lık bir modelin 190 bin dolara satıldığı bazı özel durumlar var.

O dönemde bu modelden çok fazla üretilmemiş olması, telefonun iPhone koleksiyoncuları tarafından ‘Kutsal Kase’ olarak görülmesine yol açtı.

BBC‘nin aktardığına göre LCG Müzayede tarafından satışa sunulan 2007 model iPhone, 28 teklif aldı ve gerçek fiyatının yaklaşık 400 kat üzerinde alıcı buldu.

LCG Müzayede bu modeli ‘çok popüler bir koleksiyon ürünü’ olarak tanımlarken, geçen yıl iki adet daha fabrika çıkışlı iPhone’un rekor fiyatlara satıldığını da sözlerine ekledi.

İlk çıktığında 600 dolara satılan bu ürünün 50-100 bin dolar aralığında bir fiyata alıcı bulması bekleniyordu ancak önceki tüm rekorları alt üst etmeyi başardı.

Teknoloji devi 2007 yılında Steve Jobs tarafından piyasaya sürülen 4GB’lık modeli, satışların düşmesi nedeniyle iki ay sonra durdurma kararı almıştı.