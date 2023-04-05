Apple Hindistan’da ilk mağazasını açıyor

Apple Hindistan’daki ilk mağazasını Mumbai’de açmaya hazırlanıyor.

Teknoloji devi Apple, Hindistan’daki ilk perakende mağazasını ‘çok yakında’ notuyla duyurdu. Hindistan’da Apple ürünleri, bugüne kadar online olarak ya da başka mağazalar aracılığıyla satılıyordu.

TechCrunch’ın haberine göre Apple’ın Mumbai’de Jio World Drive Alışveriş Merkezi’nde açacağı ‘Apple BCK‘, şehrin finans merkezi Bandra Kurla Complex’te (BKC) yer alıyor.

Mağaza tasarlanırken Mumbai’ye özgü ‘Kaali Peeli’ taksilerden ilham alınmış.

İkinci mağaza Yeni Delhi’de

Apple Mumbai’deki mağazayı 2021’de açma planını pandemi yüzünden ertelemek zorunda kalmıştı. Şirketin bu yıl içinde ikinci bir mağazayı Yeni Delhi’de açması bekleniyor.