Apple CEO’su Tim Cook’un yıllık maaşı yüzde 40 kesildi: Geriye 49 milyon dolar kaldı

Kararın arkasında Apple’ın olağanüstü performansı, hissedarların görüşleri ve bizzat Tim Cook var.

Tim Cook

Apple CEO’su Tim Cook yıllık 3 milyon dolar (56 milyon lira) maaş alıyor. Ancak bu kazancının yalnızca küçük bir kısmı. Çoğu CEO gibi onun da kazancının büyük kısmı teşvik primlerinden ve şirketin kar payından geliyor.

Financial Times’ın haberine göre, Cook 2022’de, 3 milyon dolarlık taban maaşının üstüne, yaklaşık 84 milyon dolarlık hisse senedi ve bir miktar ikramiye aldı. Bu şekilde Apple’dan kazandığı yıllık gelir 99,4 milyon dolar oldu.

Bu yıl da ortaya benzer bir tablonun çıkması bekleniyordu. Ancak Tim Cook bu yıl yüzde 40’tan daha az kazanacak. Çünkü maaşının yüzde 40’tan fazlasının azaltılmasını talep etti.

Bu kararın birkaç sebebi var. En önemlisi Apple bu yıl çok kar etti ve yöneticilere verilen kar payı miktarı da aşırı artmış oldu. Şirket hissedarları da, Tim Cook’tan memnun olmakla birlikte, primlerin azaltılması yönünde görüş bildirdi.