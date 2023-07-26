Apple ayakkabısı açık artırmada: Başlangıç fiyatı 50 bin dolar

Apple’ın 1990’larda çalışanları için yaptırdığı şirket logolu ayakkabı, 50 bin dolar başlangıç fiyatıyla açık artırmayla satışa çıkarıldı.

Fotoğraf: Sotheyb’s müzayede evi

Apple hayranları, şirketin yeni teknoloji ürünleri kadar geçmişte yapılan bazı hatıra eşyalarına da ilgi gösteriyor. Şirketin geçmişte üretip dağıttırdığı bu eşyalar, zamanla büyük değerlerle satıldı.

Geçtiğimiz hafta kutusu açılmamış bir iPhone modeli 190 bin dolara satılmıştı.

Şimdiyse şirketin 1990’larda bazı çalışanları için yaptırdığı ve bir konferansta dağıtılan ayakkabılar satışta. Ayakkabılarda Apple’ın gökkuşağı renklerindeki eski logosu yer alıyor.

BBC’nin haberine göre Sotheby’s müzayede evi, ‘en nadir ürünlerden’ olarak tanımladığı ayakkabının başlangıç fiyatını 50 bin dolar olarak belirledi.