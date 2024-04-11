Apple 92 ülkedeki kullanıcılarını uyardı: Casus yazılım saldırısı

Apple, 92 ülkedeki kullanıcılarını ‘paralı casus yazılım saldırısının’ muhtemel kurbanları olabilecekleri konusunda uyardı.

Reuters‘ın haberine göre Apple, paralı casus yazılım saldırılarının nadir ve sıradan siber suç faaliyetlerinden veya kötü amaçlı yazılımlardan çok daha karmaşık olduğunu belirtti.

Şirket, kullanıcı verilerini korumak için sürekli olarak güvenlik önlemleri aldığını vurguladı.

Apple, 2021’den bu yana yılda birkaç kez, kullanıcıları devlet destekli saldırganların hedefi olma konusunda bilgilendirdiğini hatırlattı.

Ayrıca, şirketin bugüne kadar toplamda 150’den fazla ülkedeki kullanıcıları bu konuda bilgilendirdiği ifade edildi.

Hindistan’da yaşanmıştı

Geçtiğimiz yıl Hindistan’da da benzer bir durum yaşanmıştı.

Ekim 2023’te bazı Hintli milletvekilleri, Apple’ın “Apple kimliğinizle ilişkili iPhone’un güvenliğini uzaktan ele geçirmeye çalışan devlet destekli saldırganlar tarafından hedef alındığınıza inanıyor” şeklindeki bir bildirimin ekran görüntülerini sosyal medyada paylaşmıştı.

Şirket daha sonra tehdit bildirimlerini ‘devlet destekli herhangi bir saldırganla’ ilişkilendirmediğini açıklamıştı.