Anzer balında sağım mesaisi bir hafta sürecek

Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası’nda 2 bin 300 ile 3 bin rakım arasında üretilen Anzer balının sağımına başlandı.

Fotoğraflar: AA

200 üretici, haziranda 3 bin 200 arı kovanını güneşlenme oranına göre yaylada çeşitli noktalara yerleştirdi.

Arılarını 40’ı endemik 300’e yakın çiçekten oluşan zengin yayla florasıyla buluşturan üreticiler, hava şartları uygun olunca dünyaca ünlü Anzer balının sağımına başladı.

Kilosu 2 bin lira

Kilogram fiyatı 2 bin lira olarak belirlenen balı, Hacettepe Üniversitesi’ndeki tahlilin ardından satışa sunulacak.

Bölgede son yıllarda kurulan sekiz kooperatifte Anzer balı satılıyor. Pek çok hastalığa iyi geldiği düşüncesiyle de ilgi gören balın satışı için iki kooperatif daha kurulması planlanıyor.

Anzer Çiçekli Köy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Şafak Kan, balın coğrafi işaret aldığını anımsatarak şunları söyledi: “Bizim arzumuz birleşerek tek kooperatif altında ve tek Anzer balı şeklinde satışını yapmak. Diğer kooperatifteki yönetim kurulu başkanlarımızla, üreticilerimizle istişare yapıyoruz.”

Kovan başı 4-5 kilo rekolte olduğunu, bereketli bir sezon geçirdiklerini belirten Kan şu bilgileri paylaştı: ”Bir hafta boyunca sağım işlemleri devam edecek. Ön siparişle satıyoruz. Bizim kooperatifimizde 1 tona yakın ön siparişimiz var. Bunun yüzde 80’ini karşılayacağımızı düşünüyorum. Rekoltenin daha da artabilme ihtimali var. Bütün kovanlara henüz bakılmadı. Rekolte arttıkça bütün tüketicilerimize ulaşabiliriz. Önceliğimizi acil hastası olana ve arama sırasına göre veriyoruz.”