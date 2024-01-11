Antartika’daki foklar kuş gribinden öldü

Antartika’da kürklü ve fil cinsi foklar, kuş gribine (H5N1) yakalanarak öldü.

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İngiltere Hayvan ve Bitki Sağlığı Kurumu (APHA), Antarktika’nın güneyindeki Güney Georgia adasındaki kürklü ve fil cinsi foklarda ‘yüksek patojeniteli kuş gribinin’ (HPAI) ölümlere sebep olduğunu bildirdi.

Antarktika bölgesinde bilinen ilk H5N1 vakaları ekimde Güney Georgia açıklarındaki Bird Adası’nda kahverengi su kuşları arasında tespit edilmişti. Ardından ABD’nin Alaska eyaletinde bir kutup ayısının kuş gribinden öldüğü belirlenmişti.

Reuters‘ın haberine göre APHA ve İngiliz Antarktika Araştırması’ndan (BAS) bilim insanları etkilenen adalarda üç hafta geçirerek ölü memelilerden ve kuşlardan örnekler topladı.

Toplanan örneklerden, fil fokları, kürklü foklar, kahverengi skualar, kelp martıları ve Antarktika sumrularında kuş gribi (HPAI H5N1) pozitif çıktı.

Yaklaşık 20 fok öldü

APHA Kuş Virolojisi ekibinden bilim insanı Marco Falchieri, neredeyse bölgedeki tüm foklarda kuş gribi septomları görüldüğünü belirterek yaklaşık 20 fokun öldüğünü açıkladı.

Falchieri, septomlar arasında; öksürük, hapşırma, göz akıntısı, burun akıntısı, yavaş baş sallama, baş tutamama ve titreme olduğunu belirtti.

APHA bilimsel direktörü Ian Brown, hastalığın bölgedeki memelilere yayılmasını ‘endişe verici’ olarak tanımladı: “Kuş gribinin Antarktika’nın altı bölgesinde yayılmaya devam etmesi durumunda, kırılgan ekosistemi önemli ölçüde tehdit edebilir ve potansiyel olarak çok sayıda deniz kuşu ve deniz memelisi popülasyonunu riske atabilir.”

48 kuş, 26 deniz memelisini enfekte edebilir

2021’de başlayan dünya çapındaki mevcut H5N1 salgını, kümes hayvanı çiftliklerinde milyonlarca kuşu öldürdü ve bilim insanları Antarktika yaban hayatı üzerindeki etkisinin yıkıcı olabileceğinden endişeleniyor.

Hayvan gribi uzmanlarından oluşan küresel bir ağ olan OFFLU tarafından geçen ay yayınlanan bir rapora göre, virüs 48 kuş türünü ve 26 deniz memelisi türünü enfekte etme potansiyeline sahip.