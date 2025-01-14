Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor’da teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi.
Antalyaspor dün, teknik direktör Alex de Souza ile yollarını ayrıldığını duyurmuştu.
Mayısta göreve gelen Brezilyalı teknik direktör, toplam 21 maçta görev yapmıştı.
Alex’in ayrılışının ardından Antalyaspor bugün, X hesabından Emre Belözoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Akdeniz temsilcisi son lig maçında Trabzonspor’a deplasmanda 5-0 yenilmişti.
Kırmızı-beyazlılar ligde 18 maçta 21 puanla 13’üncü sırada.