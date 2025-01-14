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Yaramazlara biraz batar!

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor’da teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi.

Emre Belözoğlu. Fotoğraf: AA

Antalyaspor dün, teknik direktör Alex de Souza ile yollarını ayrıldığını duyurmuştu.


Mayısta göreve gelen Brezilyalı teknik direktör, toplam 21 maçta görev yapmıştı.

Alex’in ayrılışının ardından Antalyaspor bugün, X hesabından Emre Belözoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Akdeniz temsilcisi son lig maçında Trabzonspor’a deplasmanda 5-0 yenilmişti.

Kırmızı-beyazlılar ligde 18 maçta 21 puanla 13’üncü sırada.

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