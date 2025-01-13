Antalyaspor'da Alex dönemi bitti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor, teknik direktör Alex de Souza ile yolların ayrıldığını duyurdu.

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Brezilyalı teknik direktör, Akdeniz temsilcisinde 18’i Süper Lig, üçü Türkiye Kupası olmak üzere 21 maçta görev yaptı.

Antalyaspor bu maçlarda dokuz galibiyet, dokuz mağlubiyet ve üç beraberlik aldı.

Kırmızı-beyazlılar dün 19’uncu hafta maçında Trabzonspor’a deplasmanda 5-0 yenilmişti.

Kulüp, Alex de Souza’nın görevinin sonlandığını şöyle duyurdu:

“Teknik direktörümüz Alex de Souza ve ekibi ile çalıştığı dönemle ilgili karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Alex de Souza’ya teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki teknik adamlık kariyerinde başarılar dileriz.”

Alex, Antalyaspor’la Mayıs 2024’te anlaşmıştı.