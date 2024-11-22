Alex’ten A Spor’a ‘Galatasaray’ tekzibi: Benim içim rahat

Fenerbahçe’nin efsanesi Alex de Souza, A Spor’u tekzip etti: “Maalesef tercüme iyi olmamış.”

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Antalyaspor’da teknik direktörlük yapan Alex, A Spor’a konuk olmuş ve Galatasaray’a ilişkin sözleri kanal tarafından şöyle tercüme edilmişti:

“Okan Buruk’u ve Galatasaray’daki başarılarını takip ediyorum. Sadece oradaki değil, oradan önce çalıştığı takımlarda da kendisini takip ediyordum. Okan hocanın iyi bir geçmişi, Galatasaray’ın da iyi bir tarihi var. Bütün ülke onların başarılarını destekliyor.”

Gündem olan Alex ‘tercümenin iyi olmadığını’ belirterek A Spor’u tekzip etti.

Brezilyalı teknik adam “Kendi dilimde ne söylediğim kayıt altında olduğu için benim içim rahat” diyerek sözlerinin şu tercümesini yayınladı:

“Sadece Galatasaray’da değil diğer takımlarda yaptıkları da Türkiye’de biliniyor.

Biraz önce Zico ve Fenerbahçe hakkında söylediğim gibi o da (Okan Buruk) Galatasaray’daki çok kuvvetli yapının bir parçası.

İyi ve kuvvetli oyuncuları var. Ülkedeki diğer takımların yakalamaya çalıştıkları bir takım. Bir süredir süregelen gerçekten iyi işler yaptı.“





