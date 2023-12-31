Yaramazlara biraz batar!

Antalyaspor’da Sergen Yalçın dönemi başlıyor

Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın’la sezon sonuna kadar prensipte anlaştı.

Antalyaspor, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund’un yardımcı antrenörlük teklifini kabul eden Nuri Şahin’in görevini bırakması üzerine teknik direktör arayışına girmişti.


AA’ya konuşan Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren, Sergen Yalçın’la sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Evren, Yalçın’la yarın İstanbul’da resmi anlaşma için bir araya gelmeyi, salı günü de Antalya’da imza töreni düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

Sergen Yalçın en son Beşiktaş’ı çalıştırmıştı.

SON HABERLER

Eğitim bakanı çark etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tarikat ve cemaatlere ilişkin tepki çeken açıklamasında geri adım attı.

Akşam Postası / 31 Aralık 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.