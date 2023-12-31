Antalyaspor’da Sergen Yalçın dönemi başlıyor

Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın’la sezon sonuna kadar prensipte anlaştı.

Antalyaspor, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund’un yardımcı antrenörlük teklifini kabul eden Nuri Şahin’in görevini bırakması üzerine teknik direktör arayışına girmişti.

AA’ya konuşan Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren, Sergen Yalçın’la sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Evren, Yalçın’la yarın İstanbul’da resmi anlaşma için bir araya gelmeyi, salı günü de Antalya’da imza töreni düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

Sergen Yalçın en son Beşiktaş’ı çalıştırmıştı.