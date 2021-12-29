Antalya’nın üç ilçesinde eğitime bir gün ara

Antalya’nın Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Haberi Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından duyurdu: “İlçelerimizde beklenen aşırı yağış ve fırtına nedeniyle 30 Aralık Perşembe günü Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerimizde tüm eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime bir gün ara verilmiştir. Bu ilçelerdeki kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.”

Kırmızı kodla uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu geceden itibaren Antalya merkez ve batı ilçeleri için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapmıştı.

Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde (metrekareye 100-200 kilogram yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak metrekareye 300 kilogram) aşırı yağış beklendiği, yağışların 1300-1400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağının tahmin edildiği belirtilmişti. Yağışların cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bilgisi paylaşılmıştı.