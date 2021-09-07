Antalya’da seyir halindeki kamyondan fırlayan lastiğin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yol kenarında bekleyen Cezayirli kadın, seyir halindeki kamyondan çıkan arka lastiğin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

Doğançam Mahallesi D-400 kara yolunda seyir halindeki kamyonun sol arka lastiği, yerinden çıkarak yol kenarında bir arkadaşı ve çocuğuyla bekleyen 37 yaşındaki Lamia Abed’e çarptı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri kadının kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaza yerindeki incelemenin ardından Abed’in cenazesi önce Manavgat Devlet Hastanesi morguna buradan da Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Kaza yerinde durmayıp ilerlemeye devam eden kamyon ise diğer lastiğinin de fırlamasıyla Side Kavşağı’nda zincirleme trafik kazasına sebep olarak durdu.

Jandarma ekibi, kamyon sürücüsü İbrahim T.’yi Serik ilçesi yakınlarında gözaltına aldı.

AA’nın aktardığına göre sürücü ilk ifadesinde, lastikleri aynı gün Gazipaşa’da F.H. isimli kişiden aldığını, lastikler takılırken bijonların sıkılmamış olabileceğini ve bu nedenle de lastiklerin seyir halindeyken yerinden fırladığını öne sürdü.

Seyir halindeyken olayın farkına varamadığını ileri süren İbrahim T’nin bu ifadesi sonrası Gazipaşa’daki iş yeri sahibi F.H. ve çalışanları N.B. ve Y.Ö de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen dört şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.