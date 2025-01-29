Antalya'da köpekleri bir kadını öldürmüştü: Dört yıl beş ay hapis

Antalya’da üç köpeği, saldırdıkları 85 yaşındaki Havva Özen’in ölümüne neden olan Ramazan Dursun’a dört yıl beş ay 10 gün hapis cezası verildi.

Fotoğraf: AA

Özen 5 Nisan 2024’te Akseki ilçesinde mezarlık ziyaretinde üç çoban köpeğinin saldırısına uğramıştı. Olaya dair soruşturmada köpeklerin sahibi Dursun gözaltına alınmış, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Akseki Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davada karar çıktı.

60 yaşındaki Dursun, 20 yıl hayvancılık yaptığını ve hayvanlarını korumak için köpeklerinin olduğunu söyledi. Olay günü köpeklerin iple bağlı olmadığını ve hayvanlarının başında durduğunu anlatan Dursun, Özen’i hayvanlardan uzak durması gerektiği konusunda uyardığını öne sürdü.

Ardından mahkeme heyeti, Dursun’a ‘bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçlamasıyla dört yıl beş ay 10 gün hapis cezası verdi.