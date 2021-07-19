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Yaramazlara biraz batar!

Antalya’da kaybolan iki yaşındaki çocuktan hala haber yok

Antalya’nın Serik ilçesinde kaybolan iki yaşındaki Ecrin Keskin’in bulunması için dün akşam başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Ecrin’den hala haber yok.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Ecrin Keskin’in bölgedeki dereye düşmüş olma ihtimaline karşı, dalgıçlar burada çalışmalarına yeniden başladı; gitmiş olabileceği her yerde çalışma yürütülüyor. Arama kurtarma ekipleri derede pembe renkli bir terlik buldu. Küçük kızın ablasına ait terliği giymiş olabileceği düşünülüyor.


Baba Ferhat Keskin, umutla bekleyişlerinin sürdüğünü belirterek, “Her yere baktık. Nereye gitti, bilmiyorum. Hiçbir iz yok. Bir şüphe yok” dedi.

Kadriye Mahallesi Beşgöz mevkisinde yaşayan ve bölgedeki seralarda uzun yıllar işçi olarak çalışan Ferhat ve Zübeyde Keskin çifti, engelli çocuklarının tedavisi için evden ayrılırken Ecrin’i babaannesine emanet etmişti. Babaanne Fatma Keskin ise bir iş için kısa süre ayrıldığı eve döndüğünde Ecrin’i göremeyince komşulardan yardım istemiş, ardından durum polise bildirilmişti.

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