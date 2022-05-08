Antalya’da kamyonetinin arkasına köpek bağlayıp sürükleyen sürücü aranıyor

Antalya’da kamyonetinin arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek götüren sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA’nın aktardığına göre polis ekipleri, dün akşam saatlerinde kent merkezinde kimliği henüz tespit edilemeyen sürücünün kamyonetinin arkasına iple bağladığı köpeği sürükleyerek götürdüğü görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Ekiplerin, plakası belirlenen kamyonetin sürücüsünün yakalanması için çalıştığı bildirildi.

Bir kişinin cep telefonu kamerasıyla çekerek sosyal medyada paylaştığı görüntüde, kamyonetin arkasına bağlı köpeğin gitmemek için direndiği ve bir süre sonra yerde sürüklenmeye başladığı yer alıyor.