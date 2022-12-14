Antalya’da emlak piyasası altüst: Ev sahipleri de kiracılar da şaşkın

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Antalya’da kiralardaki fahiş artışlar ev sahiplerini de şaşırttı.

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Rusların ve Ukraynalıların ilk tercihi olan Antalya’da kiralar bir yılda yüzde 213, iki yılda yüzde 395 arttı. Şehirde ortalama metrekare kira 89 TL, ortalama kira 10 bin 219 TL oldu.

İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, Antalya’da 10 mahalle mevcut yoğun yabancı nüfusu nedeniyle demografik yapıyı koruma amacıyla yeni yabancı ikametine kapatılmış durumda.

Antalya Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar, yükselen fiyatların ardından çok sayıda ev sahibinin evlerini yabancılara kiralayabilmek için ailesinin ya da tanıdıklarının yanına taşınma yoluna gittiğini, bazı memurlarınsa evlerini kiraya vererek başka şehirlere tayinlerini istediğini söyledi.

Kiraya verenler de fiyatlara şaşırıyor

Reuters’a konuşan turizm sektörü çalışanı 38 yaşındaki Emirhan, 20 yıldır yaşadığı Antalya’da Rusya-Ukrayna savaşından kaçanların oluşturduğu taleple astronomik seviyelere çıkan kiraların ardından evini yabancılara kiralayarak bir karavanda yaşamaya başladı.

Evini üç aylığına 130 bin liraya kiraya veren Emirhan, bu bedel karşısında kendisinin de ‘şaşkın’ olduğunu belirtse de kötüleşen ekonomik ortamda Antalya’daki çok sayıdaki ev sahibi gibi iyi bir gelir fırsatına sahip oldu. Ama sayısı hızla artan yabancıların yarattığı taleple dört-beş kat artan fiyatlar 10 binlerce Türkiye vatandaşı için ev bulmayı imkansız hale getirmiş durumda.

Mağduriyet yaşayanlar kampanya başlattı

Mağduriyet yaşayan binlerce Antalyalı Change.org’da başlattıkları imza kampanyasıyla yabancılara konut satışının ve kiralamasının durdurulmasını istiyor.

“Antalya’da şiddetli şekilde hissedilen kira artışının barınma krizine yol açtığı ve kentte yaşamanın birçok insan için imkânsız hale geldiği” belirtilen kampanya metninde, kentteki yerleşik yabancı nüfusunun 200 bine yaklaştığı, Konyaaltı’nda yaşayan her dört kişiden birinin yabancı olduğuna dikkat çekiliyor.

Kampanyada imzası bulunanlardan biri de 27 yaşındaki Mert Aslan. Kamu çalışanı olan Aslan, ailesinin almayı planladığı dairenin fiyatının bir yılda 475 bin liradan 3,5 milyon liraya yükseldiğini ve artık bir ev almanın kendileri için hayal olduğunu söyledi.

Kampanyaya neden destek verdiğiyle ilgili Aslan, “Kesinlikle düzenleme gelmeli… Onlar orada savaşıyor, fakat ceremesini ülkemiz ve vatandaşımız çekiyor. Savaşın etkisinin en çok hissedildiği şehir bence Antalya. Onlar savaşıyor çilesini ise biz çekiyoruz” dedi.

Kampanyaya imza veren 24 yaşındaki Melisa Güzel ise, öğrenciler başta olmak üzere yerel halkın büyük kesiminin kiraları karşılayamaz hale geldiğini belirterek, “Asgari ücret 5 bin 500 TL, ev kiralarıysa en düşük 6 bin 500 TL’den başlıyor… Gerçekten ciddi bir Rus istilası var ve bu şekilde devam ederse çok büyük sorunlara yol açacak” dedi.

‘Milyonluk jipler site otoparkını süslemeye başladı’

Konyaaltı’nda 229 daireli bir sitenin yöneticisi konumundaki Yüksel Nezih Töreli kentte artan zengin Rus nüfusla birlikte sitenin çehresinin de değişmeye başladığına işaret etti: “Savaş çıkınca ülkelerinden kaçanlar buraya göç etti ve fiyatlar yükselmeye başladı. Ancak Rusya’da seferberlik ilan edilip de savaşmak istemeyip kaçanlar -ki bunlar genellikle Rusya’nın zengin kesimi- bir anda dengeleri bozuverdi. Kiralar beş-altı katına çıktı. Burası orta düzey bir siteyken bir anda çok pahalı arabalar görmeye başladık. Son derece şaşaalı, milyonlarca liralık jipler ilk defa otoparkı süslemeye başladı.”

Antalya’daki Rus emlakçı: Türklere hak veriyorum

Antalya’da 11 yıldır yaşayan ve emlak danışmanlığı yapan Rus Aleksandra Çilingir, Rusya ve Ukrayna’dan gelen yabancı dalgasıyla birlikte fiyatlardaki sert yükselişe karşın TL’deki değer kaybının fiyatları onlar için hala karşılanabilir kıldığını belirtiyor: “Kiralar dört-beş kat arttı, satın almada da fiyatlarda yüzde 30-40 artış oldu. Ama TL’nin değeri çok düştüğü için, fiyatlar hala Ruslar için karşılanabilir durumda. Özellikle diğer ülkelerle karşılaştırıldığında gayet makul”.

Çilingir, “Ben de burada oturan biri olarak, Türklere hak veriyorum. Ortalama geliri olan bir Türk’ün Konyaaltı’nda, Lara’da kiraya çıkması artık gerçekten mümkün değil” dedi ve ekledi: “Ama bu kampanya bence insanlara değil, daha çok sisteme, yönetime tepki. Çünkü buraya gelen yabancılar da savaştan, mağduriyetten geliyorlar; tatile, eğlenmeye değil.”

‘Buraya keyif için gelmedik’

Eşi ve iki çocuğuyla birlikte nisanda Moskova’dan Antalya’ya taşınan Anjelika (40) da savaştan kaçarak kendilerine yeni bir hayat kurmak isteyen binlerce kişiden biri. Aylık 16 bin liradan altı aylık peşin ödeyerek kiraladıkları evin kendilerinden önceki fiyatının 5 bin lira olduğunu komşularından öğrendiğini söyleyen Anjelika, “Yerel halkın sitemlerini anlıyorum. Biz de daha uygun fiyata oturmak isterdik. Ama piyasa böyle. Birbirimize kızma hakkımız yok” dedi.

Başlatılan kampanyayıysa ‘üzücü’ olarak niteleyen Anjelika şunları söyledi: “Toplanan imzaların farkındayım ama buraya gelenlerin çoğu kültürlü, eğitim yapısı yüksek. Ben gelenlerin aslında Antalya’ya çok büyük katkı yapabileceğine inanıyorum. İnsanların bunu da anlamasını isterdim Biz buraya keyif için gelmedik; yerimizi, evimizi, hayatımızı bırakıp buraya gelmeye mecbur kaldık. Hala zor bir durumdayız çünkü birkaç aylık daha oturma iznimiz var ama sonra ne olacağımızı bilmiyoruz. Bıraktığımız ülkeye geri dönemezken, burada da istenmiyor olmamız biraz üzücü.”