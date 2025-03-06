Antalya Valiliği sokakta düğün, mevlit ve asker uğurlamasını yasakladı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, sokakta düğün, nişan, kına, mevlit, asker uğurlamasının yıl boyunca yasaklandığını duyurdu.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

AA’nın aktardığına göre Şahin, sokak düğünleriyle ilgili yeni kararlar alındığını belirterek şunları söyledi:

* İlimiz sınırlarında yapılan düğün, nişan, kına gecesi, asker uğurlaması, mevlit merasimi, sabit araç üzerinde veya stant kurmak suretiyle ses yayını yapılması ve benzeri etkinliklerle ilgili olarak, açık alanlarda yapılan bu tür etkinlikler ulaşımın genel olarak aksamasına neden olmakla birlikte ambulans, itfaiye, güvenlik ekiplerinin intikallerini de engellemektedir.

* Dolayısıyla vatandaşlarımızın yoğun şikayetlerine konu olmaktadır. Ayrıca gürültü nedeniyle vatandaşlarımızın yaşlı, bebek, hasta gibi okulların eğitime açık olmasıyla birlikte öğrencilerin mağduriyet yaşadığı da bilinmektedir.

Açık alanlardaki bu tür etkinlikler nedeniyle yolun trafiğe kapatılması, geç saatlere kadar gürültüyle kişilerin huzur ve sükununu bozduğunu belirten Şahin, gürültü kirliliğinin önüne geçilmesi ve kamu sağlığının korunmasını hedeflediklerini söyledi.

Valilik kararıyla, etkinliklerin düğün salonları ya da belediye başkanlığınca gösterilecek yerlerde yapılması, cadde, sokak, park ve diğer kamusal alanlarda yapılmamasının kararlaştırıldı. Karara uymayanlara fiilleri suç oluşturuyorsa ilgili kanunlara göre işlem yapılacak.

Şahin, kararı yıl boyunca devam ettireceklerini belirtti.

Toplantıya şu isimler de katıldı: