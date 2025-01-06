Antalya’da dağ keçisi bitkin halde bulundu

Antalya’nın Kemer ilçesinde bitkin halde bulunan dağ keçisi tedavi ediliyor.

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Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde görevli Can Çırpıcı ve Hüseyin Divit, Gedelme Yaylası’ndan dönerken, yol kenarında bitkin düşmüş bir dağ keçisi buldu.

Belediyenin Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülen keçinin ağız kısmında enfeksiyon tespit edildi.

Serum takılarak tedavisine başlanan keçi yeniden doğaya bırakılacak.

Veteriner hekimi Fevzi Uzun, keçiye ilk müdahaleyi yaptıklarını ancak hayvanın durumunun ağır olduğunu belirtti. Uzun, diğer tedavileri üst kurulun yapacağını söyledi.