Pink Floyd eşliğinde ‘direnen’ Antakyalı antikacı: Hayat devam etmeli

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremden sonra yıkılan Hatay, 20 Şubat’ta da merkez üssü olarak 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Her iki evden biri yıkıldı” diyerek kentteki yıkımın boyutunu gözler önüne sermişti.

Özellikle Antakya’da neredeyse taş taş üstüne kalmadı. Birçok Antakyalı kenti terk etmeye başladı.

Ama hala kalmak için direnenler var.

Bunlardan biri de antika dükkanı sahibi M.Sercan Sincan.

Sincan Antakya’dan ayrılmayı reddediyor ve her sabah dükkanını açmaya devam ediyor.

Gazeteci Piotr Zalewski’ye konuşan Sincan herkese mesajı ‘hayatın devam etmesi gerektiği.’

Sincan, yıkın kentin ortasında dükkanında bir yandan çalışmaya devam ederek bir yandan da Pink Floyd’dan Wish You Were Here’ı çalarak verdi bu mesajı…