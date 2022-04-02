Annesini vuran oğul tutuklandı, ‘azmettirici’ denen baba serbest

Adana’da sokakta annesini tabancayla vurarak öldüren oğul tutuklandı, azmettirici olduğu iddia edilen babası serbest bırakıldı.
AA’nın haberine göre Hazret B.’den (45) bir süre önce boşanan Ayşe Okuyucu (40), merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi’nde, 31 Mart’ta evinin önünde tartıştığı oğlu Kemal B. (23) tarafından tabancayla vurulmuş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Kaçmaya çalışan şüpheli Kemal B. ise silah sesini duyan istirahatli bir özel harekat polisi tarafından yaşanan kovalamacanın ardından yakalanmıştı.
Kemal B.’yi azmettirdiği iddiasıyla baba Hazret B. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Kemal B. tutuklandı, baba Hazret B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.