Annesini dolandıran kadın yakalandı: Sözde medyum, ölüm kehaneti, milyonluk ‘lanetli’ tablolar…

Brezilyalı bir kadın 82 yaşındaki annesini medyum rolü yapan biriyle işbirliği yapıp yakında öleceğine inandırarak 2,5 milyar liraya karşılık gelen dolandırıcılık ağının içine düşürdü.

Toplam değeri 700 milyon reali bulan ressam Tarsila do Amaral’ın üç eseri çalınan tablolar arasındaydı. Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın aktardığına göre iki yıl süren dolandırıcılık olayında 48 yaşındaki Sabine Coll Boghici annesi Genevieve Boghici’nin toplam değeri 724 milyon Brezilya reali olan para, mücevher ve sanat eselerini aldı.

Hayatını kaybeden eşi ülkenin bilinen bir sanat koleksiyoncusu olan kadın kandırılarak önde gelen Brezilyalı sanatçıların aralarında olduğu ressamlara ait tabloları dolandırıcılara kaptırdı.

Polisin verdiği bilgiye göre dolandırıcılık ağı, 2020’de sözde medyum kadına kızının yakında öleceği kehanetiyle başladı. Daha sonra kızının verdiği kişisel bilgileri kullanan başka ‘medyum’lara da götürülen endişeli anne kızının ‘spritüel tedavisi’ için ödeme yapmaya ikna oldu.

Takip eden aylarda kızının da aralarında olduğu dolandırıcılar kadını tehdit ederek haftalarca evde alıkoydu. Kızı Sabine ve ‘medyum‘ evdeki sanat eserlerini lanetli olduğunu, negatif enerji saçtığını iddia ederek dua edilmesi gerektiğini söyleyip götürdü.

Sonunda polise başvurmasıyla ortaya çıkan olayda kadının Brezilyalı sanatçılar Cicero Dias, Rubens Gerchman ve Alberto Guignard imzalı olanlar da dahil 16 tablosu çalındı.

11 tanesi ‘medyum’lardan birinin evinde yapılan aramada bulundu. Polis ayrıca üç tablonun daha kurtarıldığını, müzeye satılan iki tablonunsa henüz geri alınmadığını bildirdi.

Kızı Sabine Coll Boghici’nin yanı sıra dört kişinen daha gözaltına alındığı olayda iki şüpheli aranıyor.