Annesini bulamayan yavru ayı koruma merkezinde biberonla besleniyor

Hakkari’de annesinden ayrı düşen ve tedavisi için Van’a getirilen ayı yavrusu rehabilitasyon merkezinde biberonla besleniyor.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Çukurca ilçesinde geçen hafta vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan ayı yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bir süre bakıldıktan sonra bölgeye bırakılan ayı yavrusu, tekrar yerleşim yerine inince ekipler tarafından Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi.

‘İnsanlara alıştıktan sonra doğaya tutunması zor’

Hakvan adı verdikleri ayı yavrusu merkezde üç saat aralıklarla özel diyet uygulanarak besleniyor. Sıcak bir ortamda bakılan ayı yavrusu, veteriner hekimlerin gözetiminde tutuluyor ve biberonla besleniyor. Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, her yıl yaralı getirilen birçok yaban hayvanını merkezde tedavi ettiklerini belirterek şunları anlattı: “Çukurca’da bir ayı yavrusu bulundu ve bize getirildi. Genel muayenesini yaptık ve sağlık durumunun iyi olduğunu tespit ettik. Beslemesini yaptıktan sonra annesini kaybettiği yere geri bıraktık ancak annesini bulamadı ve geri getirmek zorunda kaldık. Merkezde ihtiyaç duyduğu habitat şartlarını oluşturduk. Memelilerde rehabilitasyon aşaması çok zor. İnsanlara alıştıktan sonra doğaya tutunması zor oluyor. Bu nedenle özel rehabilitasyon uyguluyoruz. Uzun süre misafirimiz olacak.”