Anneden oğluna ‘challenge’: 18 yaşına kadar sosyal medyadan uzak dur, 1800 doları kap

Sosyal medyadan altı yıl boyunca uzak kalmanız şartıyla 1800 dolar (24 bin 800 lira) teklif edilse bunu yapar mıydınız?

Fotoğraf: Lorna Goldstrand Klefsaas

ABD’de yaşayan Sivert Klefsaas isimli genç yaptı.

CNN’e konuşan Sivert “Harika bir şey olduğunu düşündüm. ‘Altı yıl nedir ki‘ diye düşündüm” dedi.

2016 yılında annesi Lorna Goldstrand Klefsaas o zaman 12 yaşında olan oğluna, bir ‘challenge’ (meydan okuma) teklif etti. Eğer 18 yaşına kadar sosyal medyadan uzak durmayı başarırsa 18’inci yaş gününde ona nakit para verecekti.

Sivert 19 Şubat’ta 18’ine bastı ve vadedilen 1800 dolarını kaptı.

Anne Lorna Goldstrand radyoda dinlediği bir başka annenin hikayesinden ilham aldığını anlattı. Bu anne kızına 16 yaşına gelene kadar sosyal medyadan uzak durursa 1600 dolar vereceğini söylemişti.

Sivert, annesi bu teklifle geldiğinde zaten 12 yaşında bir çocuk olarak sosyal medyayı çok kullanmadığını, sadece Snapchat hesabı olduğunu söyledi. O hesabı da yarışmaya başlayınca silmiş.

Altı yıl boyunca sosyal medyadan uzak kalmanın çok zorlayıcı olmadığını anlatan genç, “Kuralı bozmaya yaklaştığım bir zaman oldu diyemem. Bir süre sonra bu iş gurur meselesine dönüştü” dedi.

Arkadaşlarından güncel olaylar ve trendler hakkında bilgi aldığını söyleyen Sivert, sosyal medya kullanmadığı için derslerine ve sporla uğraşmaya daha çok vakit ayırabildi.

Kazandığı parayla henüz ne yapacağına karar vermemiş ancak öğrencisi olacağı Northwestern St. Paul Ünivesitesi’ndeki yurt odasına bir şeyler almak seçenekler arasında.

Sosyal medya yasağı biter bitmez ilk indireceği uygulamayaysa karar vermiş: Instagram.

Oğlunun başarısını ironi yaparak Facebook hesabından paylaşan anneyse harcadığı paraya fazlasıyla değdiği görüşünde. Goldstrand paylaşımını gören diğer annelerin de ilgisini çektiğini ve denemeye hevesli olduklarını anlattı.

Sosyal medyaya karşı olmadığını, yalnızca sağlıklı kullanılması gerektiğini belirten anne, oğlunun 12 yaşında sosyal medyayla tanışması halinde şimdikinden çok daha farklı bir bakış açısı olacağını söyledi.