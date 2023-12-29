Anne babun bir yavrusunu daha reddetti

Mersin’deki Tarsus Doğa Parkı’nda doğan ama annesi reddedince kuvözde büyütülen babun yavrusu ‘Limon’un bakımını veterinerler yapıyor.

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Belediyenin açıklamasına göre, doğa parkındaki babun maymunu ‘Nazo’nun 23 Aralık’ta dünyaya getirdiği yavrunun bakımını belediye ekipleri üstlendi.

Doğumun ardından annesi istemeyince veterinerler tarafından koruma altına alınan yavru, kuvöze konuldu.

‘Limon’ adı verilen yavru babunun, gece gündüz anne şefkatiyle bakımı yapılıyor. Keçi sütüyle beslenen Limon, büyüdüğünde kardeşi ‘Nisan’ın yanına yerleştirilecek.

Tarsus Doğa Parkı’nda biyolog olarak görevli Yılmaz Ölmez, Limon’un sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Ölmez, daha önce de aynı anneden doğan Nisan’ı büyüttüklerini söyledi: “Annesi maalesef daha önceki yavrularını da kabul etmedi. Biz ikisini bu şekilde kuvözümüzde besleyerek kurtardık. Kuvözümüz olmasa büyük ihtimalle ölecekti bu yavru ama artık yaşıyor.”

Doğa parkının üyelerinden Nazo, 2021’de de Nisan adı verilen babunu dünyaya getirmişti. Nazo, doğumun ardından yavrusunu kabullenmeyince Nisan da belediye ekiplerince büyütülmüştü.