Anne-babası tarafından bebekken ‘satıldı’, yıllar sonra onları bulduğunda reddedildi, 17 yaşında intihar etti

Çin’de, bebekken ebevynleri tarafından ‘satılan’ ve onları yıllar sonra bulduğunda reddedilen 17 yaşındaki genç intihar etti.

Fotoğraf: Weibo

Hainan eyaletinde yaşayan Liu Şuezu’nun dün sabah intihar etmesi ülkede büyük üzüntüye neden oldu.

Yerel basındaki haberlere göre Liu, 2005 yılında biyolojik anne-babası tarafından ‘satıldı’ ve başka bir aile tarafından büyütüldü. Onu büyüten anne-babası bir trafik kazasında hayatını kaybedince büyükanne ve büyükbabası ile diğer akrabalarının yanında kaldı.

Kamuoyu onu biyolojik ailesini aradığını anlattığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşınca tanıdı. Geçen yıl aralık ayında anne-babasının izini buldu. İkisi de boşanmış ve yeniden evlenmişti.

‘Kavuşmaları’ önce üçünü de mutlu etti. Ancak Liu, onlardan biriyle yaşayıp yaşayamayacağını sorup bu mümkün değilse evi olmadığı için ona bir ev satın almalarını veya kiralamalarını isteyince işler değişti. Anne-babası onunla iletişimi kesti. Annesi işi daha da ileri götürüp mesajlaşma platformu WeChat’te engelledi.

Annesi, Liu’nun onu gücünün yetmeyeceği bir evi satın almaya zorladığını yazdığı bir paylaşım yaptı. Liu da Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da, ebevynlerine onu ‘sattıkları’ için dava açabileceğini yazdı.

Bunun üzerine soyal medya kullanıcıları onu anne-babasını ev sahibi olmak için bulmakla ve şimdi de sempati toplamaya çalışmak, insanların kendisine acımasını sağlamaya çabalamakla suçladı.

Ölmeden önce Weibo’dan paylaşım

Pazartesi günü Weibo’da uzun bir yazı yayımlayan Liu, hayatını ayrıntılı şekilde anlattı. Sosyal medyadaki ‘acımasız saldırılara’ da yer verdi.

Anne-babası tarafından iki kez reddedildiğini vurgulayan Liu, ‘yaşadığı tüm travmalara rağmen ağır eleştirilere maruz kaldığını, türlü isimler takıldığını’ ifade etti ve ‘yaşamına son vereceğini’ yazdı.

Bunun üzerine çok sayıda duyarlı sosyal medya kullanıcısı onu intihar etmemesi konusunda ikna etmeye çalıştı, ona yakın olanların yanına gitmesi için çağrı yaptı.

Teyzesi, Liu’nun hayatını kaybettiğini açıkladı. Weibo’daki paylaşımdan birkaç saat sonra bulunduğunu ancak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini söyledi.

Ölümünün ardından Liu’nun Weibo’daki sayfasında duygu dolu mesajlar paylaşıldı. Ona ağır eleştiri yöneltenlere ise öfke vardı.

Bir kullanıcı, “Bu sosyal medyadaki siber zorbalık bir yetişkin için bile tahammül etmesi çok zor bir şey. Çocuk nasıl baş etsin” yazarken diğerleri ‘bundan sonraki hayatında iyi bir aile bulacağını umduklarını’ dile getirdi.