Anne-babadan oğluna ve gelinine ‘Bize torun vermediniz’ davası: Tazminat talep ediyorlar

Hindistan’da bir çift oğullarına ve eşine altı yıllık evililiklerinde onlara bir torun vermediği için dava açıyor.

Fotoğraf: Asian News International

Uttarakhand eyaletinde yaşayan Sanjeev (61) ve Sadhana (57) Prasad çifti BBC’nin aktardığına göre bütün birikimlerini tek oğullarının pilotluk eğitimi alması ve gösterişli düğünü için harcadılarını belirtti.

Çift şayet bir yıl içinde bir torunları olmazsa 10 milyon lira (50 milyon rupi) değerinde tazminat talep ediyor.

Sıra dışı dava ‘duygusal taciz‘ gerekçesiyle açıldı.

Baba Prasad oğlunu ABD’ye göndererek pilotluk eğitimi almasını sağladığını ve bunun için 65 bin dolar harcadığını söylüyor. 2007’de Hindistan’a dönen oğlunun işini kaybettiğini ve iki yıldan uzun bir süre ailesinden finansal destek aldığını belirtiyor.

‘Emeklilikte oynamalık’ torun

Oğlu Shrey Sagar (35) sonunda pilot olarak çalışmaya başlıyor ve ailesinin aracı olmasıyla Shubhangi Sinha ile 2016’da evleniyor. Anne-babanın bu evlilikten umduğu ’emekliliklerinde oynayabilecekleri bir torun‘ sahibi olmak.

Çift, beş yıldızlı otelde düğününü yaptığı oğlu ve gelinine 80 bin dolar değerinde lüks araba aldığını ve yurt dışında balayı masrafını karşıladığını söylüyor.

Prasad “Oğlum altı yıldır evli ama hala bebek planları yok. En azından birlikte zaman geçirebileceğimiz bir torunumuz olsa acımız biraz da olsa hafiflerdi” diyor.

Avukatı, çiftin tazminatı ‘zihinsel zulüm nedeniyle’ talep ettiğini söyledi: “Her anne babanın hayali büyükanne ve büyükbaba olmaktır. Bunu yıllardır bekliyorlar.”

Çiftin sunduğu dilekçe sonrası duruşma 17 Mayıs’ta görülecek.

Bu garip davanın davalıları oğul ve gelin konuyla ilgili yorum yapmadı.