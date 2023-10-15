Anket: Z kuşağı ABD’nin İsrail’e desteğini ‘tehlikeli’ buluyor

ABD’de yapılan ankette, Amerikalıların üçte ikisi İsrail’e destek bildirirken yalnızca Z kuşağı bu desteğin Ortadoğu’yu daha tehlikeli hale getireceğini düşündü.

NPR, PBS Newshour ve Marist ortaklığında yapılan ankette, telefonla ve internet yoluyla ulaşılan 1313 kişinin görüşlerine başvuruldu.

Fotoğraf: İsrail ordusu, Gazze’nin doğusundaki Kfar Aza yerleşim bölgesinde devriye gezdi / AA

Anket sonuçlarına göre Amerikalıların yüzde 70’i gelişmeleri yakından takip ediyor. ABD’nin İsrail’i açık bir şekilde desteklemesi gerektiğini söyleyenlerin oranı yüzde 65. Bu çoğunluk yine de savaşın daha geniş bir bölgesel çatışmaya yayılmasından endişe ediyor.

Destek oranı yaş ve ırka bağlı olarak değişiyor

İsrail’e destek verilmesi gerektiğini söyleyenlerin oranı Cumhuriyetçiler içinde yüzde 77. Demokratlardaysa yüzde 69 seviyelerinde. Ancak bu destek oranı yaş ve ırk durumuyla bağlantılı olarak değişiyor.

45 yaş ve üzerindekilerin yüzde 78’i ABD’nin İsrail’e açıktan destek vermesi gerektiğini düşünürken, 45 yaşın altındakilerin yalnızca yüzde 48’i bunu söylüyor.

Bu özellikle oy kullanma hakkına sahip en genç Amerikalılar için de geçerli. Z kuşağının sadece yüzde 48’i ABD’nin İsrail’i desteklemesini savunurken, bu oran X kuşağında (1965-1980’de doğanlar) yüzde 63, ‘baby boomer’ kuşağında (1946-1964’te doğanlar) yüzde 83.

Irksal açıdan bakıldığında da beyazların yüzde 72’si ABD’nin İsrail yanlısı tutumunu desteklerken, beyaz olmayanlarda bu oran yüzde 51’de kaldı.

Savaşın yayılmasından endişe ediliyor

Ankete katılan her 10 kişiden 8’i İsrail-Hamas savaşının Ortadoğu’da daha geniş bir çatışmaya yol açacağından endişe duyuyor. Kadınlar, erkeklere kıyasla çatışmanın yayılmasından daha fazla endişeleniyor.

Öte yandan ankete katılanların yüzde 53’ü ABD’nin İsrail’e desteğinin Ortadoğu’yu daha güvenli bir yer haline getirdiğini söylerken, yüzde 41 tam tersi görüşü savundu.

Z kuşağından katılımcılar, yüzde 54’le ABD’nin İsrail’e desteğinin Ortadoğu’yu daha tehlikeli hale getirdiği görüşünde çoğunluk sağlayan tek grup oldu.