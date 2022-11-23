Anket: İstanbul’da taksi sorununu çözen kazanır

Sakın ha vatandaşı arkanda zannetme, benim çok geniş kitlem var gibi konuşma. Video’da anlattığım rakamların net halini buradan okuyup kendini geliştirebilirsin. Senin ezdiğin İstanbullu Arkandayız MartıTAG diyor! pic.twitter.com/hgvGA6IcBc