Anket: İstanbul’da taksi sorununu çözen kazanır

Elektrikli scooter kullanım uygulaması Martı’nın CEO’su Oğuz Alper Öktem’in yayımladığı araştırmaya göre İstanbul’da taksi sorununu çözen adaya oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 81.
İstanbul’da taksi bulmakta zorlandığını söyleyenlerin oranıysa yüzde 84.
Öktem, yeni duyurdukları ‘Tek Araçla Gidelim (TAG)’ platformunun ‘korsancılık’ olduğunu öne sürüp yargıya başvuran İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın (İTEO) başkanı Eyüp Aksu’ya yönelik eleştirileri sürüyor.
Öktem, Twitter’dan Aksu’ya “Senin ezdiğin İstanbullu ‘Arkandayız MartıTAG’ diyor” diyerek yanıt verdi ve yaptıkları araştırmanın sonuçlarını paylaştı.
Öktem’in paylaştığı araştırmada “Taksi sorununu çözecek kişiye oy veririm” diyen katılımcıların oranı yüzde 81.
Araştırmada İstanbul’da taksi kullandığını söyleyenlerin oranı yüzde 61’ken, taksi bulmakta zorulandığını belirtenlerin oranı yüzde 84 olarak ölçüldü.