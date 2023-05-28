ANKA’ya göre Manisa’nın rengi ‘kırmızı’ya döndü

ANKA’ya göre Kemal Kılıçdaroğlu, ilk turda geride olduğu Manisa’da yarışı önde götürüyor. AA’ya göreyse Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önde.

Kemal Kılıçdaroğlu. (ANKA)

Manisa’da 14 Mayıs’ta Erdoğan yüzde 47, Kılıçdaroğlu yüzde 46 oy oranına ulaşmıştı. Sinan Oğan’ın oyuysa yüzde 6’ydı.

ANKA verilerine göre Manisa’da Kılıçdaroğlu önde görünüyor. Sandık açılma oranının yüzde 76’ya yükseldiği verilere göre Kılıçdaroğlu yüzde 50,3’le bu ilin rengini ‘kırmızı’ya dönüştürdü.

AA’ya göreyse oyların yüzde 71’i açıldı ve Erdoğan yüzde 51’le önde.