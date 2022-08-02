Ankara’dan ‘Cimri’ geldi: AKM’de üç gün sahnelenecek

Parayı temel değer ve iyi yaşamın tek ölçütü sayan anlayışa ustalıklı bir eleştiri getiren Molière’in ölümsüz eseri Cimri, Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncularının performanslarıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Cimri 4-5-6 Ağustos tarihlerinde AKM Tiyatro Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak. Sabahattin Eyüboğlu’nun Türkçeye kazandırdığı ve dünya tiyatro tarihinin en çok sahnelenen oyunları arasında yer alan oyunun rejisörlüğünü tiyatronun usta ismi Işıl Kasapoğlu üstleniyor.

Eser, Paris’in burjuva kesiminin çılgınlık düzeyindeki para tutkusunu alaya alıyor. Molière’in ‘Dünyadaki insanların en az insan olanı, yeryüzündeki canlıların en katı yüreklisi, pintilerin en pintisi’ diye anlattığı başroldeki Harpagon karakterine ise Mustafa Kurt hayat veriyor.

Dekor tasarımının Hakan Dündar’a, kostüm tasarımının Funda Karasaç’a, müziklerinin Kemal Günüç’e ve ışık tasarımının Osman Uzgören’e ait olduğu oyun, eleştirel öyküsüyle güncelliğini koruyor.