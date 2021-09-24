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Yaramazlara biraz batar!

Ankara’da metro ve otobüslerin son sefer saatleri değişti

Başkentte, 27 Eylül Pazartesi gününden itibaren gece, ulaşımdaki hizmet saatleri ileri alındı.

Fotoğraf: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasına göre, EGO otobüslerinin normal hatlarda son sefer saati 24:00’ten 01:30’a çekildi.


27 gece servisi güzergahında Ulus-Sıhhiye ve Kızılay duraklarından semtlere 01:30’da hareket edecek şekilde 54 servis hizmet verecek.

Metro ve ANKARAY işletmelerinin Kızılay’dan uç istasyonlara son hareket saati de 01:00’e uzatılırken, metro istasyonlarına entegre ring servisi hizmeti verilen 28 güzergahta ise saat 01:40’a kadar 56 adet servis bulunacak.

Gece seferlerinin sona ermesinin ardından, araçlarda ve vagonlarda Covid-19 salgını nedeniyle hijyen çalışmaları yapılacak.

Yeni düzenlemelere “https://www.ego.gov.tr/dosya/indir/25278.pdf“, “https://www.ego.gov.tr/dosya/indir/25279.pdf” ve “https://www.ego.gov.tr/dosya/indir/25281.pdf” adreslerinden ulaşılabilecek.

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