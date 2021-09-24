Ankara’da metro ve otobüslerin son sefer saatleri değişti

Başkentte, 27 Eylül Pazartesi gününden itibaren gece, ulaşımdaki hizmet saatleri ileri alındı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasına göre, EGO otobüslerinin normal hatlarda son sefer saati 24:00’ten 01:30’a çekildi.
27 gece servisi güzergahında Ulus-Sıhhiye ve Kızılay duraklarından semtlere 01:30’da hareket edecek şekilde 54 servis hizmet verecek.
Metro ve ANKARAY işletmelerinin Kızılay’dan uç istasyonlara son hareket saati de 01:00’e uzatılırken, metro istasyonlarına entegre ring servisi hizmeti verilen 28 güzergahta ise saat 01:40’a kadar 56 adet servis bulunacak.
Gece seferlerinin sona ermesinin ardından, araçlarda ve vagonlarda Covid-19 salgını nedeniyle hijyen çalışmaları yapılacak.
Yeni düzenlemelere “https://www.ego.gov.tr/dosya/indir/25278.pdf“, “https://www.ego.gov.tr/dosya/indir/25279.pdf” ve “https://www.ego.gov.tr/dosya/indir/25281.pdf” adreslerinden ulaşılabilecek.