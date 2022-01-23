Ankara’da lise öğrencisinin şüpheli ölümü: Cinayeti itiraf eden anne tutuklandı

Ankara’nın Mamak ilçesinde intihar ettiği ileri sürülen lise öğrencisi 18 yaşındaki E.Ç.’nin tartıştığı annesi tarafından boğularak öldürüldüğü iddia edildi. Anne, emniyette cinayeti işlediğini itiraf edince nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Bostancık Mahallesi 1580. Sokak’ta dün gece E.Ç.’nin intihar ettiği ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitti.
Gencin kabloyla boğularak hayatını kaybettiğini belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydaki şüpheler nedeniyle baba Y.Ç. ve anne H.Ç.’nin ifadesine başvurdu.
AA’nın aktardığına göre çelişkili ifadeleri nedeniyle detaylı sorguya alınan anne H.Ç. cinayeti işlediğini itiraf etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Ç., sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Baba Y.Ç. ise serbest bırakıldı.