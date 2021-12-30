Ankara’da IŞİD operasyonu: 23 gözaltı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 30 şüpheliden 23’ü gözaltına alındı.
AA’nın haberine göre IŞİD bünyesinde faaliyet gösteren ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 30 kişi hakkında Ankara başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.
Ekipler, sabah erken saatlerde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 23’ünü gözaltına aldı. Bu kişilerin bir kısmının çatışma bölgelerinde bulundukları yıllarda örgüt adına eylemlerde bulunmak üzere gönüllü oldukları öğrenildi.
Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.