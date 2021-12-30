Ankara’da IŞİD operasyonu: 23 gözaltı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Ben zarar eden bütün vatandaşlara açık çağrıda bulunuyorum: Kim ki döviz gidiyor, kendinize tedbir alın ve adımlarınızı atın diyorsa dava açın. Bunlar sizi yanlış şeye yönlendirdiler” dedi.