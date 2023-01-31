Ankara’da IŞİD operasyonu: 14 gözaltı

Ankara’da IŞİD’e yönelik operasyonda 14 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu, çatışma bölgelerindeki IŞİD mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 17 yabancı uyruklu zanlıya yönelik operasyon başlatıldı.

Kent genelindeki eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

AA’nın haberinde istihbari bilgi sonucu ‘yabancı terörist savaşçı (YTS)’ kategorisinde değerlendirilen zanlıların işlem ve sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı ekiplerine teslim edileceği belirtildi.

ABD, İsveç’te Kuran yakma eylemi sonrası Türkiye’de olası misilleme saldırılarına karşı 27 Ocak’ta yayınladığı güvenlik uyarısını dün güncellemişti.

İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yaparak güvenlik tedbirlerinin üst seviyeye çıkarıldığını bildirmişti. Bakanlık, gözaltıların olduğunu da söyledi.