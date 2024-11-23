Ankara’da ilk kar

Ankara’da il genelinde kar yağışı başladı.
Çevre ilçelerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde kent merkezinde de etkili oldu.
Hava sıcaklığıysa 1 dereceye kadar düştü.
Yaramazlara biraz batar!
Ankara’da il genelinde kar yağışı başladı.
Çevre ilçelerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde kent merkezinde de etkili oldu.
Hava sıcaklığıysa 1 dereceye kadar düştü.
Bottega Veneta ve Flos, Gino Sarfatti’nin ikonik Model 600 masa lambasının dokuma deri versiyonunu piyasaya sürüyor.
Ankara’da il genelinde kar yağışı başladı.
Van’ın Gürpınar ilçesinde gümrük kaçağı 20 kilogram külçe altın ele geçirildi.
20 bin öğretmenin atama sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin 20 bin öğretmenin atama sonuçlarının açıklandığını söyledi. Atamaları yapılan öğretmenler sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. İktidar öğretmen atamaları için Danıştay’ı bekliyormuş
HBO, JK Rowling hakkındaki tartışmaların ortasında ‘Harry Potter’ dizisinde yazarın yer alacağını açıkladı.