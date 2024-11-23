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Yaramazlara biraz batar!

Ankara’da ilk kar

Ankara’da il genelinde kar yağışı başladı.

Fotoğraflar: AA

Çevre ilçelerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde kent merkezinde de etkili oldu.


Hava sıcaklığıysa 1 dereceye kadar düştü.

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20 bin öğretmen atandı

20 bin öğretmenin atama sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin 20 bin öğretmenin atama sonuçlarının açıklandığını söyledi. Atamaları yapılan öğretmenler sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. İktidar öğretmen atamaları için Danıştay’ı bekliyormuş