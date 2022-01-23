Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ankara’da dört yıldan beri aranan ‘FETÖ’ firarisi saklandığı evde yakalandı

Ankara’da ‘FETÖ’nün finans ve muhasebe işlerinden sorumlu olduğu belirlenen ve 2018 yılından bu yana aranan kişi, polis ekiplerince saklandığı evde gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre ‘silahlı terör örgütü üyesi olma, kurma ve yönetme’ suçundan arandığı öğrenilen Nazlı A.’nın yakalanması için Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.


Kurulan özel ekip, örgütün ‘muhasebeci ablası’ olduğu belirtilen zanlının Çankaya ilçesinde saklandığı adresi belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipleri karşısında gören zanlı, saklandığı binanın ikinci katındaki evin balkonundan bahçeye atladı; polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

Nazlı A. hakkında itirafçı ve tanık beyanının olduğu, ayrıca örgütün talimatıyla Bank Asya’da hesap açtığı belirtildi.

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