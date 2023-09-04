Ankara’da bir otoparka F-4 savaş uçağı parçası düştü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait F-4 savaş uçağının bir parçasının Ankara semalarında uçuşu sırasında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nda (TPAO) ait açık otoparka düştüğünü bildirdi.

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Bakanlığın açıklamasında savaş uçağının bir parçasının Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO’ya ait açık bir otoparka düştüğü yazıldı.

Uçağın emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana indiği belirtilirken olayda herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmadığı yazıldı.

Konuyla ilgili teknik incelemenin devam ettiği belirtildi.