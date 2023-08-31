Otoparkta bulduğu 5 bin dolar ‘pahalıya patlayacak’

ABD’nin Connecticut eyaletinde bir bankanın otoparkında 5 bin dolar çalmakla suçlanan adam hapis ve para cezasıyla karşı karşıya.

Fotoğraf: Trumbull Police

57 yaşındaki Robert Withington, 30 Mayıs sabahı Trumbul kasabasındaki bir bankanın otoparkında para dolu çanta gördü. Kimsenin bakmadığını fark edince çantayı alıp arabasına döndü.

‘‘‘Şanslı günüm’ diyerek çantayı aldım. Kime ait olduğuna bile dikkat etmedim. İlk bulan alır kafasındaydım’’ diyen Withington, üç ay sonra üçüncü derece hırsızlıkla suçlandı.

Trumbull polisinin uzun soruşturmalarının sonunda parayı aldığını itiraf eden Withington, çantada sahibine ilişkin bir belgeye rastlamadığını öne sürdü. Ancak kasabaya ait 5 bin dolar verginin olduğu çantanın üzerinde bankanın amblemi vardı.

The Washington Post’a konuşan polis Brian Weir, çantada paranın Trumbull kasabasına ait olduğunu gösteren çok sayıda belge de bulunduğunu vurgulayarak, ‘‘Çantayı sahibine geri getirmedi çünkü böyle bir sorumluluğunun olmadığını düşünüyordu’’ dedi.

Nasıl oldu?

Yetkililere 30 Mayıs sabahı bir mesaj gitti: Kasabanın vergi toplamakla yükümlü bürosuna bağlı bir çalışan, bankaya teslimat sırasında nakit parayla dolu mevduat çantasını kaybetmişti.

Aynı sabah kasaba müfettişleri haftalar sürecek bir soruşturma başlattı. Kamera görüntülerini inceledi, insanlarla görüştü ve arama emirleri çıkardılar. Nihayetinde Withington’un şans dediğinin aslında bir çalışanın dikkatsizliği olduğunu anladılar.

Çalışan, kasabaya ait verginin 5 bin dolarını otoparkta düşürmüştü.

30 Mayıs’ta bankaya gittiğini ve para çantasını aldığını kabul eden Withington, “Hatalı olduğumu bilseydim hemen geri götürürdüm. Ancak yanlış bir şey yaptığımı düşünmedim” dedi.

Withington, yerel gazete The Trumbull Times’a sabıka kaydının bulunmadığını ve olayın tamamen spontane geliştiğini söyledi.

Ayrıca çantayı almasının yanlış olmadığını yineleyerek söz konusu olayın hırsızlık olmadığını iddia etti ve ekledi: “Bulduğum para muhtemelen bana pahalıya patlayacak.”

Eyalet savcılarına göre Withington suçlu bulunursa beş yıla kadar hapis ve 5 bin dolar para cezası alabilir. Çantayı düşüren çalışanın ise bir disiplin cezası alıp almadığı bilinmiyor.